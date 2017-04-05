Son nefesinde Müslüman oldu

Milburn'un Müslümanlığı tercih ettiğini ifade eden Dikmen; "Allah huzurunda ben şahidim, hastanede 2 defa Kelime-i şehadet getirdi. Kemik kanseri nedeni ile 1 buçuk seneye yakın süredir tedavi görüyordu. Ama kurtaramadık." diye konuştu.

