Son nefesinde Müslüman oldu
6 yıl önce Muğla'ya yerleşen İngiliz Karen Milburn son nefesinde Kelime-i Şahadet getirdi ve İslami usullere göre defnedildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde son nefesinde Kelime-i şehadet getiren İngiliz kadının hayat arkadaşı Eşref Dikmen, cenazenin İslami usullere göre defnedilmesini istedi. Milburn'un cenazesi Merkez Hacıbey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Yangı Mahallesi Boğasa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
6 yıl önce Türkiye'ye yerleşen İngiliz Karen Milburn'e 1 buçuk yıl önce kemik kanseri teşhisi kondu. 52 yaşındaki 2 çocuk annesi İngiliz kadın tedavi gördüğü Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde vefat etti.
Son nefesinde Kelime-i şehadet getiren İngiliz kadının hayat arkadaşı Eşref Dikmen, cenazenin İslami usullere göre defnedilmesini istedi. Milburn'un cenazesi Merkez Hacıbey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Yangı Mahallesi Boğasa Mezarlığı'nda toprağa verildi.