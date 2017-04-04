Uyuşturucu bağımlısı gençlerin ibretlik görüntüleri

Esneyurt’ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Esenyurt’un en yoğun caddelerinden biri olan 19 Mayıs Bulvarı üzerinde gündüz saatlerinden çekilen görüntüler, "bu kadarına da pes dedirtti". Kullandıkları maddenin etkisiyle kendilerinden geçen gençler, çevredeki vatandaşları da tedirgin etti.

