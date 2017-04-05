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  3. 05 Nisan 2017 20:05

Hurda cipi tamir etmek yerine bakın ne yaptı

Zonguldaklı usta hurda cipi tamir etmek yerine bakın ne yaptı...

Hurda cipi tamir etmek yerine bakın ne yaptı

Oto tamircisi 40 yaşındaki Erkan Çiçek, 1952 model hurda cipi 7 yıl önce 2 bin liraya satın aldı. Cipi parçalara ayıran Çiçek, ön kaporta bölümünü masaya dönüştürme kararı aldı. Çiçek, motoru çıkarıp kaportayı ve çamurlukları orijinaline uygun şekilde yeniden birleştirip düzenledi.

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Hurda cipi tamir etmek yerine bakın ne yaptı

Çiçek, son olarak yeşile boyayıp cipin tekerleklerini de monte ettiği masayı işyerinin üst katındaki ofisinde kullanmaya başladı.

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Hurda cipi tamir etmek yerine bakın ne yaptı

Çiçek, son olarak yeşile boyayıp cipin tekerleklerini de monte ettiği masayı işyerinin üst katındaki ofisinde kullanmaya başladı.

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Hurda cipi tamir etmek yerine bakın ne yaptı

Parçalara ayırdıktan sonra ön takımı bir takım değişikliklerle masa haline çevirdim. Motorunu çıkardım. Son olarak boyadım ve güzel bir masa ortaya çıktı. Görüp satın almak isteyenler oluyor. Kendilerine de yapılmasını istiyor. Dekor amaçlı da kullanmak isteyenler var" dedi.

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