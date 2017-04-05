Hurda cipi tamir etmek yerine bakın ne yaptı
Zonguldaklı usta hurda cipi tamir etmek yerine bakın ne yaptı...
Oto tamircisi 40 yaşındaki Erkan Çiçek, 1952 model hurda cipi 7 yıl önce 2 bin liraya satın aldı. Cipi parçalara ayıran Çiçek, ön kaporta bölümünü masaya dönüştürme kararı aldı. Çiçek, motoru çıkarıp kaportayı ve çamurlukları orijinaline uygun şekilde yeniden birleştirip düzenledi.
Çiçek, son olarak yeşile boyayıp cipin tekerleklerini de monte ettiği masayı işyerinin üst katındaki ofisinde kullanmaya başladı.
Çiçek, son olarak yeşile boyayıp cipin tekerleklerini de monte ettiği masayı işyerinin üst katındaki ofisinde kullanmaya başladı.