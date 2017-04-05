Hurda cipi tamir etmek yerine bakın ne yaptı

Parçalara ayırdıktan sonra ön takımı bir takım değişikliklerle masa haline çevirdim. Motorunu çıkardım. Son olarak boyadım ve güzel bir masa ortaya çıktı. Görüp satın almak isteyenler oluyor. Kendilerine de yapılmasını istiyor. Dekor amaçlı da kullanmak isteyenler var" dedi.