Game Of Thrones'la ilgili yeni ipucu
Milyonlarca izleyici olan Game Of Thrones'la ilgili yeni ipuçları gelmeye başladı
Dünyanın en çok izlenen dizisi olan Game of Thrones'la ilgili yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Son spolier de 'Jorah Mormont' karakterine hayat veren lain Glen'dan geldi.
Yeni sezonuna geri sayım başlayan 'Game of Thrones' dizisinin oyunculardan, karakterlerin kaderleriyle ilgili yeni ipuçları gelmeye devam ediyor.
'Game of Thrones' dizisinde, 'Jorah Mormont' karakterine hayat veren lain Glen, dizinin yeni sezonuna dair tüyolar verdi.