  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Nisan 2017 21:15

Game Of Thrones'la ilgili yeni ipucu

Milyonlarca izleyici olan Game Of Thrones'la ilgili yeni ipuçları gelmeye başladı

Game Of Thrones'la ilgili yeni ipucu

Dünyanın en çok izlenen dizisi olan Game of Thrones'la ilgili yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Son spolier de 'Jorah Mormont' karakterine hayat veren lain Glen'dan geldi.

1/ 5
Game Of Thrones'la ilgili yeni ipucu

Yeni sezonuna geri sayım başlayan 'Game of Thrones' dizisinin oyunculardan, karakterlerin kaderleriyle ilgili yeni ipuçları gelmeye devam ediyor.

2/ 5
Game Of Thrones'la ilgili yeni ipucu

'Game of Thrones' dizisinde, 'Jorah Mormont' karakterine hayat veren lain Glen, dizinin yeni sezonuna dair tüyolar verdi.

3/ 5
Game Of Thrones'la ilgili yeni ipucu

'Khaleesi'nin sadık yardımcısı olarak seyirci karşısına çıkan 55 yaşındaki İskoç oyuncu, "Game of Thrones'ta ölüm sayısı çok fazla ve sevilen karakterleri bitirmekten çekinmiyorlar.

4/ 5