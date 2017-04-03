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  3. 03 Nisan 2017 16:36

'Sekselans' hizmeti

'Sekselans' hizmeti


Danimarka'da seks işçilerinin şiddete uğramasına dikkat çekmek ve bu konuda önlem almak amacıyla bir ambulans 'güvenli seks alanı'na dönüştürüldü. 

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'Sekselans' hizmeti

Bir girişimcinin fikri olan projeyle, seks işçilerine müşterileriyle güvenli bir ortamda buluşma imkanı tanınıyor. Ambulansa, ‘Sekselans' adı verildi.

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'Sekselans' hizmeti

İstatistiklere göre, Danimarka'da genelevde çalışmayan seks işçilerinin yüzde 45'i şiddete maruz kalıyor veya tehdit ediliyor. Ülkede genelevlere 1999'dan bu yana izin verilse de, bir genelevde çalışmayan seks işçilerinin oda kiralaması yasadışı.
 

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'Sekselans' hizmeti

‘Sekselans' ise bedava. BBC'nin haberine göre, girişimci Michael Lodberg Olsen'in projesinin amacı, seks işçilerinin şiddetten korunmasını sağlamak. Olsen, BBC muhabiri Kathleen Hawkins'in "Peki burada ne oluyor?" sorusunda kısaca "Seks" yanıtını veriyor.
 

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