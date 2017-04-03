'Sekselans' hizmeti
Danimarka'da seks işçilerinin şiddete uğramasına dikkat çekmek ve bu konuda önlem almak amacıyla bir ambulans 'güvenli seks alanı'na dönüştürüldü.
Bir girişimcinin fikri olan projeyle, seks işçilerine müşterileriyle güvenli bir ortamda buluşma imkanı tanınıyor. Ambulansa, ‘Sekselans' adı verildi.
İstatistiklere göre, Danimarka'da genelevde çalışmayan seks işçilerinin yüzde 45'i şiddete maruz kalıyor veya tehdit ediliyor. Ülkede genelevlere 1999'dan bu yana izin verilse de, bir genelevde çalışmayan seks işçilerinin oda kiralaması yasadışı.