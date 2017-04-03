'Sekselans' hizmeti

İstatistiklere göre, Danimarka'da genelevde çalışmayan seks işçilerinin yüzde 45'i şiddete maruz kalıyor veya tehdit ediliyor. Ülkede genelevlere 1999'dan bu yana izin verilse de, bir genelevde çalışmayan seks işçilerinin oda kiralaması yasadışı.



