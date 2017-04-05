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  3. 05 Nisan 2017 19:37

Böyle moda olmaz olsun

İnsanların tarz sahibi olmaya çalışırken düştükleri komik durum, sosyal medyanın yeni paylaşım trendi haline geldi.

Böyle moda olmaz olsun

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Böyle moda olmaz olsun

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Böyle moda olmaz olsun

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Böyle moda olmaz olsun

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