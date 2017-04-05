Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Sabriye itirafı
Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, konsey alanında Serhat Akın'a hakaret edip tekme atmaya çalışan Sabriye Şengül'le ilgili görüşlerini açıkladı. Sabriye gözyaşlarına boğuldu.
Survivor'da konsey sonrası Serhat ile Adem birbirine girdi. Adem ile Serhat'ın kavgasına Sabriye de dahil olunca ortalık karıştı.
Sabriye, Serhat'ı tekme atmakla tehdit ederken ağza alınmayacak sözler de sarf etti. Bunun üzerine Serhat çıldırma noktasına geldi ve ortam fazlasıyla gerildi.
Bu olayların üzerine konuşan Acun Ilıcalı, "Ünlüler takımında bazı problemler var. Son konseyden sonra hiç onaylamadığımız bazı görüntülerle karşı karşıya kaldık. Ekip olarak çok üzgünüz. Yarışmamızda bu tip bir tansiyon yüksekliği istemiyoruz. Bazı sözlerin kullanılmasına hiçbir zaman müsamaha göstermeyeceğiz. Şiddetsel bir enerji de istemiyoruz. Sabriye'nin yaptığı davranış şekli kabul edilebilir değil.
Bazı şeylere tölerans gösterebildik diye bunun bir üzerine çıkma, şiddetsel enerji ,insanlarla ilgili çok taciz edici cümleler Survivor'da asla kullanılamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Net bir uyarıda bulunuyorum. Bu olayın tekrar olamayacağıyla ilgili Sabriye'den garanti istiyorum. Tekrarlanırsa ağır bir yaptırım yapacağız" ifadelerini kullandı.