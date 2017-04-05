Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Sabriye itirafı

Bu olayların üzerine konuşan Acun Ilıcalı, "Ünlüler takımında bazı problemler var. Son konseyden sonra hiç onaylamadığımız bazı görüntülerle karşı karşıya kaldık. Ekip olarak çok üzgünüz. Yarışmamızda bu tip bir tansiyon yüksekliği istemiyoruz. Bazı sözlerin kullanılmasına hiçbir zaman müsamaha göstermeyeceğiz. Şiddetsel bir enerji de istemiyoruz. Sabriye'nin yaptığı davranış şekli kabul edilebilir değil.



