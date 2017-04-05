Deniz dibi temizliğine Ata Demirer de katıldı
"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla üçüncüsü düzenlenen deniz dibi temizliğine Ata Demirer de katıldı.
'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Ata Demirer de katıldı. Yaklaşık 600 kilo çeşitli çöp toplandı.
Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, Gümüşlük Mahallesi'yle sürdü. Dalgıç kıyafetlerini giyen komedyen Ata Demirer de çalışmalara destek verdi.
Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Gümüşlük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı. 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla 3 yıldır Bodrum koylarında süren çalışmaya bu kez Ata Demirer de katıldı.