Deniz dibi temizliğine Ata Demirer de katıldı

Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Gümüşlük Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı. 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla 3 yıldır Bodrum koylarında süren çalışmaya bu kez Ata Demirer de katıldı.