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  3. 05 Nisan 2017 10:15

Fahriye Evcen'den düğün açıklaması

Fahriye Evcen, yeni tasarladığı Fahriye Evcen for Koton Jeans koleksiyonunun tanıtımında soruları yanıtladı.

Fahriye Evcen'den düğün açıklaması

Fahriye Evcen, reklam yüzü olduğu giyim markkası için tasarladığı koleksiyonu önceki akşam görücüye çıkardı. Marka için verdiği pozlarda oldukça formda görünen Fahriye Evcen aldığı kilolarla dikkat çekti.

Fotoşop yöntemiyle basen ve kalçasının inceltildiği, 1,69'luk boyunun da uzatıldığı iddia edildi.

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Fahriye Evcen'den düğün açıklaması

Geçen ay Burak Özçivit’le Almanya’da nişanlanan Evcen, düğün planlarıyla ilgili şunları söyledi:

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Fahriye Evcen'den düğün açıklaması

“Henüz detayları belirlemedik. Ne yer ne de tarih netleşti. Ama düğün kesinlikle Türkiye’de olacak, yurtdışında değil, ondan eminiz.”

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Fahriye Evcen'den düğün açıklaması

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