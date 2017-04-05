Fahriye Evcen'den düğün açıklaması
Fahriye Evcen, yeni tasarladığı Fahriye Evcen for Koton Jeans koleksiyonunun tanıtımında soruları yanıtladı.
Fahriye Evcen, reklam yüzü olduğu giyim markkası için tasarladığı koleksiyonu önceki akşam görücüye çıkardı. Marka için verdiği pozlarda oldukça formda görünen Fahriye Evcen aldığı kilolarla dikkat çekti.
Fotoşop yöntemiyle basen ve kalçasının inceltildiği, 1,69'luk boyunun da uzatıldığı iddia edildi.
Geçen ay Burak Özçivit’le Almanya’da nişanlanan Evcen, düğün planlarıyla ilgili şunları söyledi:
“Henüz detayları belirlemedik. Ne yer ne de tarih netleşti. Ama düğün kesinlikle Türkiye’de olacak, yurtdışında değil, ondan eminiz.”