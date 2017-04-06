Rudi Garcia Kjaer'e göz dikti !

Öte yandan, Marsilya'da kulübün yeniden yapılanıp, ekonomik anlamda rahatlaması da transferde rahatlık olarak gözüküyor. Ekim 2016 itibariyle ABD'li bir şirket tarafından satın alınan Marsilya'nın özellikle PSG'ye yarışmayı düşündüğü ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi standardında bir takım kurmak istediği vurgulandı. Simon Kjaer'in de transfer listesinin en popüler isimlerinden olduğu öne sürüldü.