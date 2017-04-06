Rudi Garcia Kjaer'e göz dikti !
Fransa basını, Marsilya teknik direktörü Rudi Garcia'nın Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladığını yazdı.
Fransa basını, Marsilya teknik direktörü Rudi Garcia'nın Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladığını yazdı.
(Skorer)
Garcia'nın Kjaer konusunda çok istekli olduğu ve Lille'de beraber çalışamadığı Danimarkalı stoperi bu kez takımında görmeyi düşündüğü kaydedildi.
2013-14 sezonu başında Garcia, Lille'den ayrılıp Roma'ya geçtiğinde Kjaer de Wolfsburg'dan Lille'e geçmişti. O dönemden dolayı 27 yaşındaki stoperi hep listesinde tutan Fransız teknik adam bu fırsatı kaçırmak istemiyor.
Öte yandan, Marsilya'da kulübün yeniden yapılanıp, ekonomik anlamda rahatlaması da transferde rahatlık olarak gözüküyor. Ekim 2016 itibariyle ABD'li bir şirket tarafından satın alınan Marsilya'nın özellikle PSG'ye yarışmayı düşündüğü ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi standardında bir takım kurmak istediği vurgulandı. Simon Kjaer'in de transfer listesinin en popüler isimlerinden olduğu öne sürüldü.