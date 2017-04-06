Talisca için 23 milyon euro teklif ettiler
Siyah-Beyazlı ekipte deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı takımın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali arttı.
23 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA...
İngiliz kulüplerinden Manchester United ve Liverpool'un Talisca'yı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. 2 kulübün Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın serbest kalma maddesi olan 23 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu Benfica'ya ilettiği öne sürüldü. Bu durum Siyah-Beyazlı cephede şok etkisine neden oldu.meye hazır olduğunu Benfica'ya ilettiği öne sürüldü. Bu durum Siyah-Beyazlı cephede şok etkisine neden oldu.
GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR
Beşiktaş Talisca'yı 2 sezon kiralamasına rağmen bu oyuncunun sözleşmesindeki, "23 milyon Euro teklif eden bir kulüp olursa Benfica Talisca'yı satabilir" maddesi nedeniyle Brezilyalı yıldızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yönetim gelişmeleri yakından takip ederken Talisca'nın gitme olasılığına karşı yeni bir plan yapacak.