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  3. 06 Nisan 2017 14:29

Talisca için 23 milyon euro teklif ettiler

Siyah-Beyazlı ekipte deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

Talisca için 23 milyon euro teklif ettiler

Talisca ile ilgili Beşiktaşlıları üzecek haber geldi.

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Talisca için 23 milyon euro teklif ettiler

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı takımın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali arttı.

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Talisca için 23 milyon euro teklif ettiler

23 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA...

İngiliz kulüplerinden Manchester United ve Liverpool'un Talisca'yı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. 2 kulübün Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın serbest kalma maddesi olan 23 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu Benfica'ya ilettiği öne sürüldü. Bu durum Siyah-Beyazlı cephede şok etkisine neden oldu.meye hazır olduğunu Benfica'ya ilettiği öne sürüldü. Bu durum Siyah-Beyazlı cephede şok etkisine neden oldu.

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Talisca için 23 milyon euro teklif ettiler

GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Beşiktaş Talisca'yı 2 sezon kiralamasına rağmen bu oyuncunun sözleşmesindeki, "23 milyon Euro teklif eden bir kulüp olursa Benfica Talisca'yı satabilir" maddesi nedeniyle Brezilyalı yıldızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yönetim gelişmeleri yakından takip ederken Talisca'nın gitme olasılığına karşı yeni bir plan yapacak.

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