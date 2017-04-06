Talisca için 23 milyon euro teklif ettiler

23 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA...



İngiliz kulüplerinden Manchester United ve Liverpool'un Talisca'yı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. 2 kulübün Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın serbest kalma maddesi olan 23 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu Benfica'ya ilettiği öne sürüldü. Bu durum Siyah-Beyazlı cephede şok etkisine neden oldu.meye hazır olduğunu Benfica'ya ilettiği öne sürüldü. Bu durum Siyah-Beyazlı cephede şok etkisine neden oldu.