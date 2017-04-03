Beşiktaş'ta yönetim o yıldızları gönderiyor !
Beşiktaş yönetimi gelecek sezon da güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.
Bu sezon da şampiyonluğa koşan Beşiktaş yönetimi yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN RAPOR İSTENDİ
İlk olarak kiralık futbolcuların durumlarının sezon bitmeden netlik kazanmasını isteyen yönetim, ayrılacak isimler için Şenol Güneş'ten
rapor isted
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kiralık olarak giden 3 ismi kesin olarak istemedi. İşte o 3 isim...