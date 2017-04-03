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  3. 03 Nisan 2017 22:26

Beşiktaş'ta yönetim o yıldızları gönderiyor !

Beşiktaş yönetimi gelecek sezon da güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ta yönetim o yıldızları gönderiyor !

Bu sezon da şampiyonluğa koşan Beşiktaş yönetimi yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı.

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Beşiktaş'ta yönetim o yıldızları gönderiyor !

ŞENOL GÜNEŞ'TEN RAPOR İSTENDİ
İlk olarak kiralık futbolcuların durumlarının sezon bitmeden netlik kazanmasını isteyen yönetim, ayrılacak isimler için Şenol Güneş'ten
rapor isted

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Beşiktaş'ta yönetim o yıldızları gönderiyor !

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kiralık olarak giden 3 ismi kesin olarak istemedi. İşte o 3 isim...

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Beşiktaş'ta yönetim o yıldızları gönderiyor !

DENYS BOYKO

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