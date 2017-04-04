TT Arena'daki saha komiseri ilgi odağı oldu

BU SEZON İLK KEZ LİG MAÇINDA

Kendi ifadesine göre uzun yıllar TFF İstanbul Hakemler Derneği'nde çalışmış ve emekli olmuş. İlk kadın saha komiseri olan Sevgi Yalçın 25 yıldır bu görevi yapıyor. Süper Lig'de şu ana kadar 35 maça çıkan Sevgi Yalçın, bu yıl ilk kez lig maçına çıktı. Yalçın daha çok amatör maçlarda görev alıyor.