Göztepe'de Yılmaz Vural şov başladı
Göztepe'nin başında dün ilk maçına çıkan Yılmaz Vural'ın klasikleşen hareketleri sporseverlerin yine dikkatini çekti.
Göztepe'nin başında dün ilk maçına çıkan Yılmaz Vural'ın klasikleşen hareketleri sporseverlerin yine dikkatini çekti.
Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Göztepe'nin başında çıktığı ilk maçta Giresunspor karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmayı izleyenler heyecanlı bir futbol müsabakısının yanı sıra, Yılmaz Vural'ın şovunu da izleme şansını yakaladı.