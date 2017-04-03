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  3. 03 Nisan 2017 17:11

Göztepe'de Yılmaz Vural şov başladı

Göztepe'nin başında dün ilk maçına çıkan Yılmaz Vural'ın klasikleşen hareketleri sporseverlerin yine dikkatini çekti.

Göztepe'de Yılmaz Vural şov başladı

Göztepe'nin başında dün ilk maçına çıkan Yılmaz Vural'ın klasikleşen hareketleri sporseverlerin yine dikkatini çekti.

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Göztepe'de Yılmaz Vural şov başladı

Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Göztepe'nin başında çıktığı ilk maçta Giresunspor karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak büyük sevinç yaşadı.

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Göztepe'de Yılmaz Vural şov başladı

Karşılaşmayı izleyenler heyecanlı bir futbol müsabakısının yanı sıra, Yılmaz Vural'ın şovunu da izleme şansını yakaladı.

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Göztepe'de Yılmaz Vural şov başladı

Tecrübeli teknik adamı maç sırasında yaşadığı heyecan ve karşılaşmanın bitiminde yaşadığı sevinç görülmeye değerdi.

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