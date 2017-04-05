Whatsapp'ta paralı dönem başlıyor!

Sistem oldukça basit çalışıyor ve kullanıcılar arasında para transferi yapılmasını sağlıyor. Messenger'da bir arkadaşınızla konuştuğunuz esnada "$" ikonuna basmanız ve sonrasında "Pay" butonuna basarak seçeceğiniz banka kartınızla para gönderimi yapabilmeniz mümkün oluyor. Yani tek tuşla hesabınızdan para çekilecek ve diğer hesaba transfer yapabileceksiniz.

