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  3. 05 Nisan 2017 10:00

Whatsapp'ta paralı dönem başlıyor!

Whatsapp'ta paralı dönem başlıyor!

Whatsapp'la konuşurken artık banka hesabınız da gerekecek! Bakın bu kez Whatsapp ne yapıyor?

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Whatsapp'ta paralı dönem başlıyor!

WhatsApp uygulaması için dikkat çekici bir özelliğin geleceği ortaya çıktı. Facebook Messenger üzerinden para transferi özelliğini geliştiren Facebook, bu özelliği şimdi de WhatsApp'a uyarlayacak. Yani yakında Whatsapp üzerinden artık istediğiniz arkadaşınıza para gönderebileceksiniz!

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Whatsapp'ta paralı dönem başlıyor!

Sistem oldukça basit çalışıyor ve kullanıcılar arasında para transferi yapılmasını sağlıyor. Messenger'da bir arkadaşınızla konuştuğunuz esnada "$" ikonuna basmanız ve sonrasında "Pay" butonuna basarak seçeceğiniz banka kartınızla para gönderimi yapabilmeniz mümkün oluyor. Yani tek tuşla hesabınızdan para çekilecek ve diğer hesaba transfer yapabileceksiniz.

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Whatsapp'ta paralı dönem başlıyor!

Ancak para transferi bir yana, Whatsapp kullanıcılarının canını fazlasıyla sıkacak bir tehlike de var.

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