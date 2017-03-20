Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !

Adana'da sınıf arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan 18 yaşındaki Sıla A., ağabeyi 20 yaşındaki Murat A. tarafından dövüldü. Ağabeyinin elinden kurtulup cami tuvaletine sığınan lise öğrencisi genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde oturan TOKİ Şehit Ozan Onur Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Sıla A., dün sınıf arkadaşları ile buluşup, birlikte vakit geçirdi. Erkeklerin de bulunduğu grup, birlikte cep telefonları ile fotoğraf çektirdi. Sıla A. çektikleri fotoğrafı sosyal medyadaki hesabından paylaştı. Kız kardeşinin paylaştığı fotoğrafı gören ağabeyi Murat A., akşam saatlerinde eve gelen kardeşini "konuşacağız" diyerek dışarı çıkarttı. Murat A., kız kardeşini oturdukları apartmanın yakınındaki ilkokulun bahçesine götürüp dövdü.

Yüzünde morluklar oluşup, gözü şişen Sıla A., ailesine hiçbir şey söylemedi.

Genç kız, ağabeyinin "artık okula gitmeyeceksin" uyarısına rağmen bu sabah TOKİ Şehit Ozan Onur Anadolu Lisesi'ne geldi. Murat A., motosikletle takip ettiği kız kardeşini okulun kapısında tekrar dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesi üzerine ağabeyinin elinden kurtulan Sıla A., yakındaki camiye girdi. Genç kız, arkasından gelen ağabeyinin elinden tuvalete sığınıp kapıyı kilitleyerek kurtuldu. Murat A., kaçarken olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Saklandığı tuvaletten çıkan Sıla A. ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan Murat A.'yı arıyor.