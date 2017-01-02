Fotoğrafları internete düşmüştü ! Gerçek ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısının zanlısı olduğu iddiasıyla fotoğrafları bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşılan Ramazan İ, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek, ifade verdi.

Ramazan İ'nin avukatı Mustafa Serdar Akdoğan, emniyet müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısını lanetlediklerini söyledi.

Müvekkilinin fotoğraflarının, bazı internet sitelerinde, saldırının failiymiş gibi gösterildiğini belirten Akdoğan, bunun bir sorumsuzluk örneği olduğunu ifade etti. Akdoğan, müvekkili Ramazan İ. ile Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldiklerini, olayla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını ifade ettiklerini anlattı.

Akdoğan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğüne de gerekli beyanları sunduklarını dile getirerek, "Bu olayı sorumsuz bir şekilde basına yansıtan ve müvekkilimin mağdur olmasına sebep olan bazı kuruşlardan, şahıslardan ve sosyal medyayı kullanarak sorumsuz bir şekilde ülkenin gündemini değiştirmeye çalışan, aynı zamanda Türkiye doğumlu Kazakistan vatandaşı olan müvekkilimi hedef gösteren kişilerden şikayetçisiyiz ve dilekçemizi emniyet müdürlüğüne verdik. Yarın da Bakırköy adliyesine giderek detaylı bir şekilde şikayet dilekçemizi sunacağız." diye konuştu.

Bu menfur saldırıdan dolayı tüm vatandaşlara başsağlığı, yaralılara da acil şifa dilediklerini belirten Akdoğan, "Vatanını, milletini seven kişiler ve gençler olarak müvekkillerim her zaman sorumlu bir şekilde davranmaya devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.

"3-4 yıl önceki havalimanı görüntüleri"

Müvekkilinin Kazakistan vatandaşı olduğunu belirten Akdoğan, şunları kaydetti:

"Basında yayılan fotoğraflar Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı esnada havalimanının güvenlik kameralarına ilişkin 3-4 yıl önceki fotoğraflarıdır. Müvekkilim Kazakistan'da ayakkabı ve terlik işiyle uğraşmaktadır, Kazakistan vatandaşıdır ancak Zeytinburnu İstanbul doğumludur. Ailesi Kazakistan'da yaşamaktadır, kendisi ise sık sık Türkiye'ye gelip gitmektedir. En son 10 Aralık'ta Gaziantep'teki ayakkabı fuarına katılmak üzere Türkiye gelmiştir. Bu menfur olaydan arkadaşların sayesinde haberdar olmuş, kendisi bizimle gelerek Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğünde olayın aydınlığa kavuşması için ifade vermiştir."

Ramazan İ. ise "Kazakistan'dan ticaret için geldiğini belirterek, "Bu haberi akşam saatlerinde arkadaşlarım sosyal medyadan duyarak bana söyledi. Sonra da karakola gelerek ifademizi verdik ve durumu anlattık." dedi.