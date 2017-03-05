Fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı

Bir süredir eşi 'Onur Saylak'tan boşanacak' haberleriyle gündeme gelen Tuba Büyüküstün Cesur ve Güzel'de rol gereği alyans takıyor ama gerçek hayatta takmıyor.

Tuba Büyüküstün, ‘Vatanım Sensin’in ‘Tevfik’i Onur Saylak ile 2011’de nikah masasına oturmuştu. Çift bu yönde bir açıklama yapmasa ve ayrılık haberlerini yalanlasa da iddiaların arkası kesilmiyor.



Son dönemki fotoğraflarında dikkat çeken detayda Tuba Büyüküstün parmağında alyansı bulunmuyor.



‘Sühan’ı oynadığı ‘Cesur ve Güzel’de partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenen Tuba Büyüküstün dizideyse alyansını parmağından çıkarmıyor...