Teknoloji ile birlikte fotoğraf çekmek kolaylaşırken fotoğraf baskısına olan ilgili her geçen gün azalmaya devam ediyor. Teknoloji ile gelenekleri birleştiren bir çözüm olarak ön plana çıkan fotokitap dijital ortamlarda bulunan fotoğrafları kaliteli ve dayanıklı albümler haline getirmenin en keyifli yolları arasında yer alıyor. Flash belleklerde, hafıza kartlarında ya da “Fotoğraf” klasörlerinde unutulan, ilk formatta silinmeye mahkum olan anılar fotokitap ile yok olmaktan kurtuluyor.

Geleneksel Fotoğraf Albümleri Neden İlgi Çekmiyor

Geleneksel fotoğraf albümlerin popülerliğini kaybetmesinin pek çok sebebi var. Bunların temelinde ise teknoloji ve minimal yaşama olan mecburiyetin artması gerekiyor. Gelişen teknoloji ile birlikte dijital fotoğraf makinelerine olan ilgili her geçen artıyor. Fotoğraf filmli makineler artık hayatımızdan çıkarken dijitalin konforu herkesi etkisi altına alıyor. Geleneksel fotoğraf makinesi ile bir fotoğrafa ulaşmak için uzun bekleme sürelerine katlanmak gerekiyor. Bu makineler fotoğraf filmi ile çekim yaptığından dolayı fotoğraflara ulaşmak için öncelikle filmlerin tab edilmesi gerekiyor. Bu süreç artık hızlı akan dünyada biraz eski bulunduğundan dolayı dijital makinelere ilgi artıyor.

Geleneksel fotoğraf albümlerinin artık ilgi çekmemesinin bir diğer nedeni de akıllı telefonların yaygınlaşması. Artık piyasaya çıkan her akıllı telefon üst düzey kamera özellikleri ile geldiğinden dolayı insanlar anlık fotoğraf çekimleri için makine taşımayı bırakıyor. Geleneksel fotoğraflarda film maliyeti, baskı maliyeti, çekilen fotoğrafı anlık görmenin mümkün olmaması dijitalin tercih edilmesini sağlıyor. Ayrıca tab edilen fotoğrafları saklamak ve yıpranmasına engel olmak da bir iş olduğundan ne yazık ki bu fotoğrafların sayısı her geçen gün azalıyor.

Fotokitap ile Geçmişe Özlem Bitiyor

Geleneksel albümlere bakan insanlar bu albümlerin güzelliğine ve sahip olduğu duyguya mutlaka özenirler. Fotokitap uygulaması geleneksel albüm anlayışını çağa uydurmanın en güzel yöntemi olarak öne çıkıyor. Kişiler seçtikleri dijital fotoğrafları istedikleri formatta kitap haline getirebiliyor. Kitap oluşturma sırasında istenilen eklemeler rahatlıkla yapılabiliyor. Bu sayede ortaya özgün, eğlenceli ya da duygu dolu tasarımlar ortaya çıkıyor. Fotoğrafların bilgisayarlarda kaybolmasını engellerken geleneksel fotoğraf albümlerinin zorluklarını ortadan kaldıran fotokitaplar yeni çağın en keyifli anı biriktirme yöntemi oluyor.