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FRANSA ESKİ CUMHURBAŞKANI STADDAN ATILDI

Fransa eski cumhurbaşkanı staddan atıldı

Fransa eski Cumhurbaşkanı, Camp Nou stadından yaptığı tezahürat nedeniyle atıldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona - Paris Saint Germain maçını seyretmek için Camp Nou standında bulunan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı.

Barcelona ile PSG arasında oynanan şampiyonalar ligi maçını seyretmek için Camp Nou stadına davet edilen Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy maç esnasında Real Madrid için tezarühat yapınca stad güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı.

Paris Saint Germain tarafından atılan gol sonrası sevinçten zıplayan Sarkozy hızını alamayıp "Haydi Real Madrid" diye tezarühat yaptı, çevresindeki Barcelona seyircilerinin bu durumdan rahatsız olup "sus" ihtarları ile ile iyice coşan Sarkozy, olayın daha fazla büyümesini engellemek isteyen emniyet görevlileri tarafından locadan çıkartıldı. Ortalığın yatışmasından sonra locasına dönmesine izin verilen Sarkozy PSG nin uğradığı hezimeti staddan seyredildi

DHA
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