Fransa'da ''iç savaş'' tehlikesi başgösterdi

Fillon yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyalarında düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin, "Özellikle başbakan ve hükümeti, seçim kampanyasının huzur içinde geçmesi için gerekli şartları sağlamadıkları için suçluyorum. Onların ülkede ancak aşırılık yanlılarının işine yarayacak, iç savaşa yakın bir ortamın oluşmasında çok büyük sorumlulukları var." ifadelerini kullandı.

Fillon açıklamasında, hükümetin bütün adayların kendini rahat bir şekilde ifade etmesini sağlayacak güvenlik önemlerini alması gerektiğini vurguladı.

Paris'te tarım fuarını ziyaret eden Başbakan Bernard Cazeneuve ise Fillon'un suçlamalarını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Cazeneuve, kampanyada zorlanan bazı adayların polemiklerin arkasına sığındıklarını belirterek "Kullanılan kavramlara dikkat etmek lazım. Ülkede güvenlik güçlerinin ne kadar seferber olduğunu bilen bir siyasetçinin "iç savaşa yakın" tabirini kullanması sorumsuz bir davranış." diye konuştu.