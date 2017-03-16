Fransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar var

Fransa'nın güneyinde Alpes-Maritimes şehrine bağlı Grasse kasabasındaki Tocqueville lisesinde silah sesleri duyuldu. Reuters'ın haberine göre saldırıda en az 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yerel halka evlerinde kalmaları anonsunda bulundu. Saldırıda bir kişinin okul müdürüne ateş açtığı belirtildi.

Fransız hükümeti, olayın ardından terör saldırısı alarmı verdi. Olayın ardından 1 kişi yakalandı.

'OLAY İKİ ÖĞRENCİ ARASINDA...'

Grass Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olayın terörle bağlantısı olmadığı duyuruldu. Açıklamada, "İki öğrenci arasındaki bir olay" denildi.

Polis kaynakları gözaltına alınan kişinin 17 yaşındaki bir öğrenci olduğunu, üzerinden bir tüfek, iki tabanca, iki de el bombası çıktığını açıkladı..





IMF OFİSİNDE PATLAMA

Fransa'nın başkenti Paris'teki IMF ofisine gönderilen bir zarfının açılmasıyla bir patlama meydana geldi. Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre, patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralının elinden ve yüzünden yaralandığı açıklandı.

Paris'in 16'ncı bölgesindeki patlamanın ardından polisin IMF binasındaki yaklaşık 150 kişiyi binadan tahliye ettiği bildirildi.

Paris polisi patlamanın ardından IMF ve Dünya Bankası ofislerinde operasyon başlattı.

ALMAN MALİYE BAKANI'NA DA ŞÜPHELİ PAKET GÖNDERİLMİŞTİ



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'ye de dün gönderilen pakette patlayıcı karışımı bulunmuştu.

Alman basını, Yunanistan'dan gönderilen paketle Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin hedef alındığını iddia etmişti.



Şüpheli paket Maliye Bakanlığı'nın posta dağıtım merkezine gönderilmişti. Söz konusu paketin açılması halinde ciddi yaralanmalara neden olabileceği belirtilmişti.