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FRANSA'DA METRO İSTASYONUNDA ÇATIŞMA

Fransa'da metro istasyonunda çatışma

Ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde bir metro istasyonu yakınında çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı

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Yerel La Voix du Nord gazetesinin haberine göre, çatışma şehrin Porte d'Arras metro istasyonu yakınında bir açık otoparkta yaşandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir kişi olduğu tahmin edilen saldırgan etrafa rastgele ateş etti.

Bölgede bulunan 3 kişiyi yaraladıktan sonra izini kaybettiren saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Güvenlik güçleri de bölgeyi çembere aldı.

Terör saldırısı değil

Olayın bir terör saldırısı olmadığı açıklandı.

Çatışmanın iki grup arasındaki hesaplaşmadan çıktığı tahmin ediliyor.

Fransa'da 2015 yılında yaşanan saldırılardan sonra ilan edilen olağanüstü hal uygulaması devam ediyor. Ülkede son olarak 18 Mart'ta başkent Paris'teki Orly Havalimanı'nda devriye gezen askerlere saldırı gerçekleştirilmişti.

AA
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