FRANSA'DA NÜKLEER SANTRALDE PATLAMA

Fransa'da nükleer santralde patlama

Fransa'da Flamanville Nükleer Santrali'nde patlama meydana geldi.

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Fransa'nın kuzey batısındaki Flamanville Nükleer Santralinde patlama meydana geldi. Patlamanın nükleer risk taşımadığı ve patlamada bir kaç kişinin yaralandığı belirtildi.

'PATLAMANIN NEDENİ KISA DEVRE OLABİLİR, SIZINTI TEHDİDİ YOK'

Flamanville Valiliği, olayın santralin içinde ancak nükleer alanın dışındaki makine dairesinde olduğu ve bu nedenle de nükleer bir risk taşımadığını duyurdu. RIA Novosti'nin aktardığına göre, patlamaya kısa devre neden olmuş olabilir.

Ouest France patlamada yaralananlar olduğunu aktarırken, M6 radyosu beş kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti. AFP de kaynaklara dayandırdığı haberinde beş kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Flamanville'deki birinci ve ikinci reaktörler 1980 yılında inşa edilmişti. Santralin üçüncü reaktörünün inşasına ise kısa süre önce başlanmıştı

DHA
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