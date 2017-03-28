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FRANSA'DA ÖLEN TÜRK ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

Fransa'da ölen Türk çift toprağa verildi

Fransa'da trafik kazasında hayatını kaybeden Türk çift Kastamonu'da toprağa verildi.

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Fransa'da geçirdikleri trafik kazasında ölen 23 yaşındaki Melek ve 24 yaşındaki Sinan Altın çifti, memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt İlçesi'nde toprağa verildi.

Fransa'nın doğusunda bulunan Haute-Saune bölgesinde geçen 17 Mart'ta sabah saatlerinde meydana gelen kazada Sinan Altın'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Alman bir çiftin bulunduğu karavan ile çarpıştı. Kazada Sinan Altın ve yanında bulunan eşi Melek Altın yaşamını yitirdi.

8 aylık evli olan çiftin cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt İlçesi'ne bağlı Çakırlı Köyü'ne getirildi. Altın çiftinin cenazeleri, öğlen kılınan cenaze namazı ardından Çakırlı Köyü Cuvarta Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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DHA
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