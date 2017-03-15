Fransa'dan Türkiye için itiraf gibi açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Hollanda'nın Türk bakanlara karşı koyduğu skandal tavır sonrası çıkan diplomatik krize ilişkin, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğu teşvik etmeliyiz." dedi.

ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Hollande, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Elysee Sarayı'nda kabul etti. İki ülke arasında ulaştırma, iletişim, teknoloji ve kamu hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Liderler görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi.

"BİZİM TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Toplantıda konuşan Hollande, Avrupa'da Türk bakanların girişine izin verilmemesi sonrası ortaya çıkan diplomatik skandala ilişkin, "Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki bir gerilim söz konusu. Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğu teşvik etmeliyiz" diye konuştu.

"STATÜKOYLA BİR YERE VARILAMAZ"

Hollande, Aliyev'le ikili ilişkileri ve Dağlık Karabağ sorununu görüştüklerini belirterek, "Yukarı Karabağ sorununda statükoyla bir yere varılamaz. Çatışmaların uzun sürmemesi gerekiyor. Minsk Grubu toplantılarında da diyaloğun yeniden başlatılması yönündeki çabamızı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

"İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLARDA ERMENİSTAN ÇEKİLMELİ"

Aliyev ise Dağlık Karabağ'da statükonun kabul edilemeyeceğini belirterek, "İşgal edilmiş topraklardan Ermenistan çekilmeli. Minsk Grubu ülkeleri bölgede statükonun kabul edilemez olduğunu söylediler. Ancak Ermenistan buna uymaya pek meyilli değil." şeklinde konuştu.



Toplantı sonrası Hollande, Aliyev onuruna akşam yemeği düzenledi.