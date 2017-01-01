FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Fransa'dan Türkiye'ye destek

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, İstanbul'daki saldırıyı kınadı.

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Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Hollande, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da yeni yıl gecesi düzenlenen ve en az 39 kişinin ölümüne sebep olan terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. Fransa, bu olay karşısında Türkiye'yle dayanışma içindedir ve müttefikleriyle bu belaya karşı mücadelesini acımasızca sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Tüm kalbimizle bu sembolik gecede korkunç bir saldırıya uğrayan Türkiye'nin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

AA
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