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FREN YERİNE GAZA BASINCA...

Fren yerine gaza basınca...

Fren yerine gaza basan Çinli sürücü ne olduğunu anlayamadan kendisini yol kenarındaki bir evin çatısında buldu.

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Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Taizhou kentinde yaşanan kaza görenleri hayrete düşürdü. Kullandığı otomobille yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip fren yerine gaza basınca olanlar oldu.

Çinli sürücü daha ne olduğunu anlamadan hızla yoldan çıkarak kendisini bir evin çatısında buldu. Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza, şans eseri kimsenin burnu kanamadan atlatıldı.

Fren yerine gaza basınca...

Aracın çatıdaki halini gören sosyal medya kullanıcıları ise sürücünün usta şoförlere "kazara" taş çıkarttığı yorumunda bulundu.

Fren yerine gaza basınca...

DHA
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