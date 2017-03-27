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FUAT AVNİ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Fuat Avni hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün medya yapılanması davasında aralarında Fuat Avni hesabının kurucusu olduğu iddia edilen Said Sefa'nın da olduğu 29 zanlı hakim karşısına çıkıyor.

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Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘Fuat Avni' sosyal medya hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa, Ulusal Parti Genel Başkanı, Türksolu Gazetesi'nin yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu, kapatılan Meydan Gazetesi yazarı, şarkıcı Atilla Taş ile gazeteciler Büşra Erdal ve Ufuk Şanlı’nın da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 29 sanık hakkında FETÖ üyeliğinden açılan davanın ilk duruşması, bugün 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

1 HAFTA SÜRECEK

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar, kesintisiz 1 hafta devam edecek. İddianamede Said Sefa hakkında 22.5, diğer 28 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

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