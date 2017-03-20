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FUHUŞ İÇİN ANLAŞTIĞI KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü

İstanbul Fatih’te, fuhuş yapmak için anlaştığı kadını boğarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre olay, dün ilçeye bağlı Şehremeni Mahallesi Vezir Caddesi Ziya Gökalp Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati F. (26), internet aracılığı ile fuhşa aracılık eden bir kişi üzerinden pazarlık yaparak kadın istedi. Aracı ile bin lira karşılığı anlaşan şüpheli F., eve gönderilen Özbekistan uyruklu Musttrariy K. (43) birlikte oldu. Necati F., bir süre sonra kadınla bilinmeyen nedenle kavga etti. Kadına bin TL verdiği ileri sürülen Necati F.’nin, Musttrariy K. adlı kadını boğarak öldürdüğü ve evden kaçtığı iddia edildi.
 
Cinayetin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı Zeytinburnu’nda bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
 
 

İHA
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