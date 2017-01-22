YEREL HABERLER
Konya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

FUHUŞ KARTVİZİTİ DAĞITANLARA SUÇÜSTÜ !

Fuhuş kartviziti dağıtanlara suçüstü !

Konya'da fuhuş amaçlı kartvizit dağıtan 3'ü kadın 4 kişi yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Konya'da fuhuş amaçlı çeşitli yerlere kartvizit bırakarak yerlere atan 3'ü kadın 4 şüpheli polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Atatürk Caddesi'nde çeşitli yerlere üzerinde kadın isim ve numaralarının bulunduğu fuhuş amaçlı kartvizit bırakıldığı ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler 3 kadın ile 1 erkeği şüpheli olarak belirledi. Bunun üzerine polis şüphelileri takibe başladı.

Fuhuş kartviziti dağıtanlara suçüstü !

Ekipler, şüphelilerin yerlere kartvizit attığını anda suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 22 yaşındaki İsmail K., 27 yaşındaki Semra A., 25 yaşındaki Ayşe Ç. ve 27 yaşındaki Mukaddes G.'nin üst aramasında yaklaşık 100 kartvizit bulundu. Üzerlerinde "Ara beni görüşelim Rüya', yazılı kartvizitlere el koyan polis, bazı kartvizitlerinle elle yazılarak çoğaltıldığını saptadı. Suçlarını kabul eden şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından, "Fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuşun yolunu kolaylaştırmak" suçlarından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

Fuhuş kartviziti dağıtanlara suçüstü !

DHA
227
''Gelen 100 mesajdan 95'i CHP'lilerden''''Gelen 100 mesajdan 95'i CHP'lilerden''
Joe Biden, 8 yıl ülkeyi yönetti evine böyle döndüJoe Biden, 8 yıl ülkeyi yönetti evine böyle döndü
Milli Görüş Başkanlık için ne düşünüyor ?Milli Görüş Başkanlık için ne düşünüyor ?
En çok üye AK Parti'deEn çok üye AK Parti'de
Yunanistan ağzındaki baklayı çıkardıYunanistan ağzındaki baklayı çıkardı
Trump Ülkücülerin 70'lerdeki sloganını kullandıTrump Ülkücülerin 70'lerdeki sloganını kullandı
İlhan Cavcav yoğun bakımda ! Durumu kritik...İlhan Cavcav yoğun bakımda ! Durumu kritik...
''Dan Bilzerian büyük bir yalan yaşıyor''''Dan Bilzerian büyük bir yalan yaşıyor''
48 ilde ByLock operasyonu48 ilde ByLock operasyonu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS