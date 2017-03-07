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'FUHUŞ KARTVİZİTİ'NE İLK TUTUKLAMA

'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama

Başkentte fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklama kararı verildi.

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Ankara'da fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, "fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçundan tutuklandı. Fuhuş kartviziti dağıtanlara, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklik öncesi sadece idari para cezası uygulanıyordu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kızılay civarında fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttıkları belirlenen iki kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "tutuklama" talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, sorguladığı şüphelilerin "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık, soruşturma neticesinde, şüpheliler hakkında "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçlamasıyla dava açabilecek.

AA
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