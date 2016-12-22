Fuhuş operasyonu: 17 kişi gözaltında

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, yaptıkları 2 aylık çalışmanın sonunda fuhuş yapan 17 kişiyi gözaltına aldı.

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapanlara göz açtırmıyor. Bursa'da Merinos Parkı, Merinos kavşağı, Yeni Yalova Yolu ve Beşyol Kavşağı üzerinde 2 ay boyunca kamera takibi yapan ahlak polisi, mağdur bayanlara ve travestilere uyuşturucu ve tehditle fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Çete üyelerinin kendilerine göre bölge belirledikleri ve fuhuş yaptırdıkları kişileri korudukları ve olası olaylara karşı müdahalede bulundukları yapılan araştırma neticesi ortaya çıkarıldı.

Fuhuş yapan ve yaptırdıkları iddia edilen kişileri tek tek kayıt altına alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, görüntülerde kadınların yol kenarında duran araçlarla pazarlık yaptıklarını ve daha sonra boş bir alanda ilişkiye girdiklerini tespit etti. 2 aylık takibin ardından yapılan operasyonda şüphelilerin suçta kullandığı değerlendirilen 4 araca geçici olarak el konuldu. Operasyon kapsamında travesti ve bayanların oluşturduğu 21 kişi ile ilişkiye girdiği tespit edilen 45 kişinin de ifadesine başvuruldu.

Ekipler tarafından gözaltına alınan kişilerin fuhuş yaparken kullandıkları 13 ikamete de mühür vuruldu. Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan 17 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.