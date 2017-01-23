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FUHUŞ OPERASYONUNDA LİSTE ELE GEÇİRİLDİ !

Fuhuş operasyonunda liste ele geçirildi !

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki fuhuş operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı.

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Rize'nin Fındıklı İlçesi'nde otel ve eğlence yerlerine yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı, 21 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Fındıklı İlçesi'nde vatandaşların şikayet ve ihbarları üzerine 10 otel ve eğlence merkezine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı kadınların da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan bazılarında cinsel yolla bulaşan hastalıklar tespit edildi, bazılarının çantalarında da para karşılığı ilişkiye girdikleri kişilerin listeleri bulundu.

Gözaltına alınan 42 kişiden 8'i serbest bırakılırken 21 kadın sınır dışı edildi, 13 kişi hakkında "Fuhuş yaptırmak, yer ve imkan temin etmek ve aracılık yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

DHA
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