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FUHUŞ OPERASYONUNDA ŞOKE EDEN AYRINTI

Fuhuş operasyonunda şoke eden ayrıntı

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda Kırgızistan uyruklu 2 kadın ile onları fuhşa zorladığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Mahallesi Kamelya Sokak üzerindeki bir evde fuhuş yapıldığını tespit ederek, dün gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskında Kırgızistan uyruklu Nazgul K. (26) ile Nurızat T. (24) ve para karşılığı kadınları pazarladığı iddia edilen Harun T. (24) gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya sevk edilirken, Harun T. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
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