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FUHUŞA ZORLANIP, DÖVÜLEN KADINDAN HABER VAR

Fuhuşa zorlanıp, dövülen kadından haber var

Antalya'da fuhuşa zorlanıp, öldüresiye dövülerek yol kenarına atılan Kırgız Malikan Nootieva, 58 gün sonra taburcu oldu.

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Kırgızistan'dan garsonluk yapmak için geldiği Antalya'da fuhuşa zorlanıp öldüresiye dövüldükten sonra yol kenarına atılan Kırgız 22 yaşındaki Malikan Nootieva, 58 gün sonra taburcu edildi. Tedavisine evde devam edecek Nootieva, kendisine yardım eden başta hastane çalışanları olmak üzere herkese teşekkür etti.

Malikan Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla garsonluk yapmak için geldi. Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine atıldı. Gözaltına alınan S.Ç. "fuhuşa teşebbüs ve yer temin etmek', M.Y. ise "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

3 KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Geçen 21 Aralık günü sürücüler tarafından yol kenarında yaralı halde fark edilen Malikan Nootieva, sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malikan Nootieva, 3 kez beyin ameliyatı geçirdi.

58 GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde 33 gün kalan Nootieva'nın tedavisine, Beyin Cerrahi Kliniği'ndeki odasında devam edildi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malikan Nootieva, 58 gün sonra taburcu edildi. Fizik tedavinin yanı sıra psikolojik tedavi de görmeye başlayan Malikan Nootieva, kendisine destek veren yardımseverlere ve hastane çalışanlarına öpücük göndererek teşekkür etti.

Malikan Nootieva'ya eşlik eden annesi Adila ve babası Raimbek Nootieva, kızlarının kısa zamanda ayağa kalkmasını ümit ettiklerini söyledi. Fizik tedaviye başlandığını anlatan Adila Nootieva, psikolojik olarak da sağlığına kavuşacağı günleri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Kızına giysi, tıbbi malzeme ve para yardımında bulunan Antalya Yardım Platformu yetkilerine de teşekkür eden Adila Nootieva, "Türk insanı bize çok yakın ilgi gösterdi. Bizleri mutlu ettiler. Yardımları için de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Burada hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tek sıkıntımız kızımızın yaşadığı talihsiz olay" dedi.

DHA
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