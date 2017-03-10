Fuhuştan yakalanan hamile kadın ortalığı ayağa kaldırdı

Adana'da bir kadına zorla fuhuş yaptırdığı ve bir kadına ise fuhuş yapması için evini kullandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hamile kadın, basın mensuplarını görünce şoka girip olay çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Şengül D. isimli bir kadın Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine gelerek Ülker Ş. adlı kadının kendisine zorla fuhuş yaptırdığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis Ülker Ş.'yi gözaltına aldı. Polis yaptığı araştırmada, Ülker Ş.'nin bir kadına da fuhuş yapması için evini kullandırdığını belirledi. Ülker Ş. ise kendisine yöneltilen bu suçlamaları kabul etmeyerek, hamile olduğunu, bebeğini dünyaya getirmeye hazırlandığını söyledi.

Zanlı, ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü.

Sağlık raporu alınan zanlı daha sonra "fuhşa aracılık, teşvik ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye götürülmek üzere adli tıp biriminden çıkarıldı. Binadan gülerek çıkan zanlı karşısında basın mensuplarını görünce şoka girdi. Görüntülendiğini fark eden zanlı polis aracına gitmek istemedi. Polise zor anlar yaşatan kadın, basın mensuplarına da tehditler savurdu. Şüpheli kadın bir basın mensubuna "Seni bulacağım oğlum" diye bağırarak küfür etti.

Ülker Ş. güçlükle polis aracına bindirilip adliyeye götürüldü. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.