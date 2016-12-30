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FUHUŞTAN YAKALANINCA SÖYLEDİĞİ CÜMLE ŞOKE ETTİ

Fuhuştan yakalanınca söylediği cümle şoke etti

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan biri polise, ''Bizi yakalamaktan bıkmadınız mı?'' diye sordu.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde cadde kenarlarında durup, otostop yaparak para karşılığı erkeklerde cinsel ilişkiye giren kadınların olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine polis tarafından, kent merkezindeki 
 
Piriesat Caddesi, Mengüç Caddesi, İstanbul Caddesi ve Furkandede Caddesi'nde yapılan operasyonda A.T., B.Ö., F.A., S.Ç., S.A., R.G., K.Y., B.B. ve M.K., gözaltına alındı. 
 
''BİZİ YAKALAMAKTAN BIKMADINIZ MI?''
 
Kadınlardan bazılarının gözaltına alındıkları sırada polise, ''Bizi yakalamaktan bıkmadınız mı?'' dediği öğrenildi. Şüphelilerin, poliste 'fuhuş yapmaktan' kaydı bulunduğu belirtildi. Konya Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 9 kadın, yapılan sorgulamanın ardından Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince idari işlem yapılıp serbest bırakıldığı öğrenildi.
 

DHA
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