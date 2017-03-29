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FURKAN'DAN İLGİNÇ SURVİVOR İTİRAFI

Furkan'dan ilginç Survivor itirafı

Survivor 2017 yarışmacısı Furkan Kızılay'ın bu açıklamaları yeni bölüme damgasını vuracak.

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Survivor 2017’de ünlüler yenilgi serisinine son vermeyi başardılar ve gönüllüler bu hafta 4 eleme adayı ile konseye çıkacaklar. Bu hafta da dokunulmazlık oyunlarının ikisini de kaybeden gönüllüler de tüm eleme adayları gönüllüler takımından belirlendi.

FURKAN İLE İLHAN ARASINDA GERGİNLİK?

Yeni bölümden görüntülerin yer aldığı Survivor 51. bölüm fragmanında Furkan’ın oldukça sinirli olduğu görülüyor. Furkan Survivor’da kimlerin kaldığına dair birilerine mesaj veriyor ve Survivor’da ağzı laf yapanın değil performansı ve karakteri olan insanların kaldığını belirtiyor. Ardından adada birileriyle kalmak isteyenlerin artık kalamayacağını söylüyor. Son olarak birinin dilini terbiye etmeden önce gönlünü terbiye etmesi gerektiğini söylüyor. Furkan’ın kime mesaj verdiği merak ediliyor.

Fragmanda ayrıca bu akşamki oyunda İlhan ile Furkan arasında bir gerginlik yaşandığı görülüyor. İlhan oyun sırasında Furkan’a toplardan neden sadece bir tanesini alıyorsun diye bağırıyor Furkan ise sinirle “Ne dediğin belli değil.” diye cevap veriyor.

KİMLER ELEME KOTASINDA!

Dokunulmazlık oyunlarını kaybedeben gönüllülerden 4 isim eleme kotasına girdi. Bu akşam bu 4 isimden en az SMS oyu olan kişi adaya veda edecek. Gönüllüler takımında ilk oyun sonrası Erdi ile Berna’nın isimleri yazıldı. İkinci dokunulmazlık oyununda ise eleme potasına girenler Bulut ile Gökhan oldu. TV8’de ekrana gelecen milli maçlar nedeniyle bugüne kalan eleme gecesinden kimi ismi çıkacak?

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam oyanan iletişim oyununda Gönüllüler, Ünlüler karşısında 2-0’lık üstünlük kurarak oyunu kazandılar ve ailelerinden gelen mektupları okuma hakkını kazandılar.

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