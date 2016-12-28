FUTBOL SAHASI KAYAK PİSTİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Futbol sahası kayak pistine dönüştürüldü

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 1,5 metreyi bulduğu Muş'ta, şehir stadı, düzenleme yapılarak kayaklı koşu pisti olarak kullanılmaya başlandı.

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Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, kar kalınlığı bazı bölgelerde 1,5 metreye ulaştı.

Kentteki şehir stadı, düzenlemeler yapılarak kayaklı koşu pisti olarak kullanılmaya başlandı. Futbol sahasının etrafı da kardan temizlenerek atletizm için uygun hale getirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar altında kalan sahanın gerekli düzenlemenin ardından, kayaklı koşu sporu yapanlara tahsis edildiğini söyledi.

"Sporcular memnun"

Sahanın üzerinde bir metrenin üzerinde kar biriktiğini ve bu durumu avantaja çevirdiklerini anlatan Kardaş, "Hem antrenörlerimiz hem de sporcularımız bu durumdan çok memnun. Sporcularımız antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Soğuk havaya aldırmadan sıkı bir şekilde hazırlanan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz." dedi.

Atletizm Antrenörü Naim Koçlardan da kışın antrenman alanlarının çok azaldığını söyledi. 

Kapalı alanların yetersiz kalmasıyla şehir stadında açılan pistlerde kayaklı koşu ve atletizm antrenmanlarının yapıldığını ifade eden Koçlardan, "Şartlarımız çok zor ama tutunmaya çalışıyoruz. Yazın düzenlenecek Dünya Yıldızlar Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası için hedeflerimiz var. Önümüzdeki şubat ayında Portekiz’de yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na 5 sporcu ile katılacağız.Onun için sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Sporcular soğuk havaya rağmen ara vermeden antrenmanlarını sürdürüyor. 

AA
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