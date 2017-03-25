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GALATASARAY'DA FETÖ'CÜLERLE İLGİLİ ŞOK KARAR

Galatasaray'da FETÖ'cülerle ilgili şok karar

Galatasaray Genel Kurulunda FETÖ’cü 5 isim ihraç edilirken, FETÖ’cü Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihracı oy çokluğuyla reddedildi.

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Galatasaray Kulübünün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri dolayısıyla kulüp disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucunda yönetim kurulunun üyelikten çıkartılmalarına karar verdiği eski savcı Zekeriya Öz, tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput, eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz ile iş adamı Hazim Sesli ile ilgili oylama yapıldı.

Oylamada Zekeriya Öz, Şahabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Hazim Sesli'nin üyelikten çıkartılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Oy çokluğuyla reddedildi

Genel kurulda Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi ise oy çokluğuyla reddedildi.

Öte yandan üyeler Mehmet Koçarslan ve Mehmet Uğur Sunakan'ın da farklı nedenlerden dolayı oy çokluğuyla kulüp üyeliğinden ihracına karar verildi.

AA
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