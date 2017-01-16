Galaxy Note 7'nin patlama neden belli oldu

Bataryası paylayan ve bu nedenle satışı durdurulan ve geri çağrılan Galaxy Note 7 kuşkusuz Samsung'un son zamanlarda başını en çok ağrıtan ürünü oldu.

Şirketin ciddi bir maddi kayba uğramasına da neden olan ürün havayolu şirketleri ve havalimanlarında yasaklanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ışında Güney Kore merkezli şirket patlamanın nedeni ile ilgili resmi bir soruşturma başlattığını duyurmuş, sorunun nedeninin kısa sürede açıklayacağını bildirmişti. Ancak tabiri caizse Samsung'un soruşturması tam bir yılan hikayesine döndü.



Hala resmi bir açıklama bulunmazken beklenen haber Reuters'tan geldi. Reuters, şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasını bugün okurları ile paylaştı. Söz konusu habere göre, sorunun nedeni tam da beklendiği gibi sadece batarya odaklı. Hatalı batarya yer verilen bazı Galaxy Note 7'ler bu nedenle patlıyor. Başka bir deyişle kazalarda herhangi bir endirekt sorun bulunmuyor.



Reuters'ın elde ettiği raporun resmi olarak 23 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.