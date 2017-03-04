Galeride kaybolan para 10 gündür sahibini bekliyor

Adana'da 10 gün önce işyerinin önün de bulduğu paranın sahibini arayan oto galeri sahibi Gaffar Kaya (48), “Hala paranın sahibi çıkmadığı için huzursuzum. Paranın sahibi gariban birisi olabilir, bir an önce parayı sahibine teslim etmek istiyorum” dedi.

Adana Oto Galericiler Sitesi'nde bulunan Kaya Oto Galeri'nin sahibi Gaffar Kaya, iş yerini kapattığı sırada yerde bir miktar para buldu. 25 yıldır galericilik yapan Kaya, parayı saydıktan sonra bir zarfa koyarak muhafaza altına aldı. Daha sonra site yönetimine para bulduğunu söyleyen Gaffar Kaya, paranın sahibinin gelmesini beklemeye başladı.

Geçen sürede kimsenin gelmediğini söyleyen Gaffar Kaya, “Parayı sahibine teslim edemediğim için huzursuzum. Kaybeden kişi belki bu parayla ev kirası veya hastane masrafı ödeyecekti. Parayı bir an önce sahibine vermek istiyorum.

Miktarını açıklamıyorum. Parasını kaybettiğini ileri süren kişi bana miktarı kendisi söyleyecek ki onun doğru kişi olduğunu anlayacağım” dedi.