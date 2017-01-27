SON DAKİKACUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİRCİLİK ŞURASI'NDA KONUŞUYOR

GAMBİYA'NIN YENİ DEVLET BAŞKANI BARROW ÜLKESİNE DÖNDÜ

Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Barrow ülkesine döndü

Ülkede 1 Aralık'ta düzenlenen seçimi kazanan ancak eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in görevi bırakmak istememesi nedeniyle çıkan krizde Senegal'e giden Barrow, yeniden ülkesinde.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Seçim yenilgisini ilk etapta kabul eden Jammeh daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken eski Devlet Başkanı, ülkede 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Senegal ordusunun da aralarında yer aldığı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü, 19 Ocak'ta akşam saatlerinde Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

Jammeh, geçen hafta sonu iktidarı bırakmaya razı olmuş ve ailesiyle Gambiya'dan ayrılmıştı.

AA
350
Başbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumuBaşbuğ Paşa'dan Başkanlık yorumu
Balkondaki araba görenleri şoke ettiBalkondaki araba görenleri şoke etti
Çöplükten bulduğu ahşap çantadan çıkanlar tüyler ürperttiÇöplükten bulduğu ahşap çantadan çıkanlar tüyler ürpertti
Jennifer Lopez aldatıldı mı ?Jennifer Lopez aldatıldı mı ?
Bahçeli tabanını böyle ikna edecekBahçeli tabanını böyle ikna edecek
Bir orduya yetecek silah ele geçtiBir orduya yetecek silah ele geçti
''Burası bir aile otelidir''''Burası bir aile otelidir''
Öldürdüğü eşine mesaj atmış !Öldürdüğü eşine mesaj atmış !
"Reina teröristinin FETÖ'cü binbaşı ile ilişkisi var""Reina teröristinin FETÖ'cü binbaşı ile ilişkisi var"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS