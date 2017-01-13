‘Game of Thrones’ hayranlarına müjde

ABD’li yazar George R.R. Martin, diziye de dönüştürülen “Game of Thrones” serisinin altıncı kitabının bu yıl çıkacağı müjdesini verdi.

The Sun’ın haberine göre, Martin, kitabı geçen yıl bitirmeyi planladığını ama bu yıla kaldığını söyledi.

Serinin beşinci kitabı olan “A Dance with Dragons” (Ejderhaların Dansı) 2011’de yayımlanmış, okurlar yeni kitabı beklemeye başlamıştı.

Kitabın 2016 yılında yayımlanması planlanıyordu. Ancak Martin, “Hâlâ yazacak çok şeyim var” diyerek kitabı 2016 yılına yetiştiremeyeceğini açıklamıştı.

“Game of Thrones” kitap serisinin yedinci ve son kitabı ise “A Dream of Spring” (Bahar Rüyası) olacak.

“Game of Thrones” dizisi 8. sezonun ardından veda edecek.