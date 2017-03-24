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GARANTİ BANKASI TAHSİLİ GEÇMİŞ ALACAKLARINI SATTI

Garanti Bankası tahsili geçmiş alacaklarını sattı

Garanti Bankası, yaklaşık 110 milyon lira tutarındaki tahsili geçmiş alacağını 9 milyon TL karşılığında Sümer Varlık`a sattı.

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Garanti Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 19 Şubat 2017 tarihi itibarı ile 109.750.395 TL olan kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları, 9.010.000 TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye satılmıştır" denildi.

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