Garanti Bankası'ndan üst yönetim değişikliği

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında " Genel Müdür Vekili ve Bireysel Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Genç ile Küçük ve Orta Boy İşletme Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere'nin 31Aralık tarihi itibarıyla görevlerinden istifalarının kabulüne karar verilmiştir.

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Cemal Onaran'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Küçük ve Orta Boy İşletme Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,

Bireysel Kitle Bankacılığı Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapan Mahmut Akten'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Bireysel Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.

Onur Genç, 2017 ilk çeyreğinde görevi üstlenmek üzere hissedarımız BBVA'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren BBVA Compass Bankasına Genel Müdür olarak atanmıştır." denildi.