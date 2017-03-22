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GARNİZON KOMUTANI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Garnizon komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Gökçeada Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Haluk Sevim, FETÖ'den gözaltına alındı.

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Çanakkele'nin Gökçeada İlçesi'nde, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Haluk Sevim, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Gökçeada 5'inci Komando Alay Komutanı ve Gökçeada Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Haluk Sevim, bugün öğle saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Sevim, ifadesi alınmak üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

DHA
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