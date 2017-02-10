Garsonların bahşiş kavgası kötü bitti !

Samsun'da bir otelde garson olarak çalışan 24 yaşındaki Onur T., 150 lira bahşişi paylaşma konusunda çıkan kavgada 45 yaşındaki garson İsmail Açıkgöz'ü göğsünden, kavgayı ayırmaya gelen otelin müdür yardımcısı 50 yaşındaki Bircan Duru'yu da sol karın boşluğundan yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

Olay, dün Atakum İlçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelde garson olarak çalışan Onur T. ile garson İsmail Açıkgöz arasında müşterilerin bıraktığı 150 lira bahşişin paylaşılması konusunda tartışma başladı. Bahşiş paylaşımında anlaşmaya varamayan iki garson arasında kavga çıktı. Kavgada bıçak kullanan Onur T., İsmail Açıkgöz'ü göğsünden, kavgayı ayırmak için araya giren otelin müdür yardımcısı Bircan Duru'yu da sol karın boşluğundan kazayla yaraladı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans 2 yaralıyı da Samsun Ondukuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Açıkgöz'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur T.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Onur T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.