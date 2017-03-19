Gasp yalanını polis ortaya çıkardı

Adana'da, eniştesinin bir kişiye teslim etmesi için verdiği 20 bin lira parayla kredi kartı borcunu ödedikten sonra, polis olduğunu söyleyen iki kişinin kendisini darp edip paraları gasp ettiğini ileri süren şahsın yalanını polis ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. 17 Mart Cuma günü akşam saat 19.15 civarında 155 polis imdat hattını arayan ve isminin Recai Akdağ olduğunu söyleyen bir kişi, "Arabamla giderken önümü kesen iki kişi polis olduğunu söyledi. Bana kimliklerini ve tabancalarını gösterip, boynumdaki içinde 20 bin lira olan çantayı alıp kaçtılar" diyerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine haber merkezi hemen polis merkezi, gasp ve olay yerine en yakın yunus ekiplerini sevk etti.

Recai Akdağ, olay yerine gelen polislere, "Akaryakıt istasyonunda çalışan eniştem var bana 20 bin lira verip bu parayı bir yere teslim etmesi istedi. Ben de parayı alıp giderken burada iki kişi bana el kaldırdı. Yanlarına gelip durunca polis kimliği gösterip, "biz polisiz aracınızda bomba olduğu yönünde ihbar var polis merkezine geçip arama yapacağız" dediler. Daha sonra araca bindiler polis merkezine doğru gitmeye başladık. Ancak bu sırada bana silah çekip boynumda içinde eniştemin parası olan çantayı istediler. Ben de vermeyince ağzıma silahla vurup çantayı aldılar. Daha sonra da arabayı durdurup araçtan inerek bir motosiklete binip kaçtılar" dedi.

Ancak polis ifadelerini şüpheli bulduğu Akdağ'ı emniyete götürdü.

Gasp inandırıcı olsun diye dudağına yumruk atmış

Polis bir taraftan Akdağ'ı sorguya alırken bir taraftan da olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde bulunan güvenlik kameralarında o dakikalarda hiç motosiklet geçmediği belirlendi.

Sorgusu sırasında planı ortaya çıkan Akdağ, gasba uğramadığını, 20 bin lira kredi kartı borcu olduğunu, eniştesinin verdiği 20 bin lirayı kredi kartı borcuna yatırdığını itiraf etti. Akdağ'ın, "Bu durumu enişteme anlatamayacağım için böyle bir yalan uydurdum. Yalanımın gerçekçi olması için de dudağıma yumrukla vurarak kanatıp darp edildiğim imajını verdim. Şimdi yaptıklarımdan çok pişman oldum" dediği öğrenildi.

Recai Akdağ, polise yalan beyanda bulunmaktan işlem yapılıp serbest bırakıldı.